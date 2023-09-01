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Lenovo анонсировала портативную консоль на Windows 11 – дисплей 8.8 дюйма и SSD 1 Тб за 800 евро
Lenovo Legion Go стала одной из самых мощных игровых портативных консолей

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Известно, что успешным продукт делает правильное соотношение цены, производительности, а также других составляющих, включая имидж компании и функционал устройства. Особенно всё это важно при создании гаджетов, но иногда производители не готовы отталкиваться от здравого смысла, выпуская довольно интересные, но заведомо провальные устройства. Сегодня стало известно о релизе портативной игровой приставки Lenovo Legion Go. Гаджет работает под управлением настольной операционной системы Windows, а представители компании уверяют, что устройство предоставляет геймерам возможность играть в свои любимые игры в любом месте и в любое время. 

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Lenovo Legion Go разработан специально для требовательных геймеров, которые ценят высокую производительность и визуальные эффекты своего портативного устройства. Особенно впечатляющими игры будут в сочетании с новыми очками Lenovo Legion, созданными по технологии micro-OLED, и игровыми наушниками-вкладышами Lenovo Legion E510 7.1 RGB. Lenovo считается одним из ведущих производителей товаров для геймеров, ну а новая консоль позволит ещё больше погрузиться в виртуальный мир современных компьютерных игр. Изюминкой Lenovo Legion Go можно назвать уникальную возможность объединения настольного игрового сегмента и мобильной платформы в одном устройстве. Приставка создана на базе процессора AMD Ryzen серии Z1, обладающего внушительной производительностью. Картинка выводится на большой дисплей размером 8.8 дюйма. Как уже было сказано выше, дополнительно можно купить очки Lenovo Legion и наушники-вкладыши Lenovo Legion E510 7.1 RGB.

Lenovo Legion работает под управлением операционной системы Windows 11, а геймеры оценят огромный дисплей с разрешением QHD+ (2560х1600р). Разработчики обещают глубокое погружение, отличное качество картинки и высокую яркость экрана, что позволит играть даже на природе. Сенсорный экран с 10 точками касания обеспечивает интуитивное управление, на борту установлено 16 Гб оперативной памяти и скоростной твердотельный накопитель ёмкостью 1 Тб. Присутствует слот micro-SD, что позволит записать ещё больше игр. За автономность отвечает аккумулятор на 49.2 Вт*ч, что должно обеспечить длительные игровые сессии без необходимости частой зарядки. Технология Super Rapid Charge 2 позволяет быстро заряжать устройство до 70% за полчаса (65 Вт). Присутствуют технологии защиты батареи от деградации, а ПО Coldfront обеспечивает эффективное охлаждение при минимальном шуме вентилятора.

Контроллеры в Lenovo Legion Go оборудованы джойстиками с эффектом Холла, что гарантирует отсутствие дрейфа и минимальное количество мёртвых зон. Это обеспечивает максимальную точность и отзывчивость во время долгих игровых сессий. Кроме того, у контроллеров есть встроенный трекпад, большая крестовина, угловое колесо мыши, 10 настраиваемых кнопок и 2 триггера. Кнопка питания оснащена RGB-подсветкой, которая меняет цвет, указывая на выбранный режим вентилятора. Также есть настраиваемые RGB-кольца вокруг джойстиков, которые ещё и повышают обратную связь между геймером и консолью. Lenovo Legion Go оснащена двумя портами USB Type-C, что облегчает подключение и зарядку устройства, а также поддерживает функции Plug-and-Play, включая DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0. Консоль поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 и многие другие современные технологии. При помощи платформы Legion Space можно загружать игры из большинства популярных игровых магазинов, а значит у владельцев не будет проблем с доступом к играм. Продажи Lenovo Legion Go стартуют в ноябре 2023 года по цене от 699 долларов США в Северной Америке и от 799 евро в Европе. Очки Lenovo Legion будут доступны с октября 2023 года по цене от 499 евро, а игровые наушники-вкладыши Lenovo Legion E510 7.1 RGB можно будет купить в октябре 2023 года по цене от 49.99 евро.

На рынке уже есть несколько аналогов, но в данный момент Lenovo Legion Go считается одной из самых мощных и производительных. Отпугивает высокая стоимость, но это цена за мощный аккумулятор, быстрый процессор и большой дисплей. Фактически, владелец получает полноценный компьютер, который способен выполнять большую часть пользовательских задач. Вопрос лишь в том, много ли найдётся людей, которые окажутся готовы за всё это платить 800 евро. 

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#игровые приставки #lenovo legion go
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