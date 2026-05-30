Компания Gigabyte презентовала новую функцию оптимизации оперативной памяти на уровне BIOS для ПК, использующих только один модуль ОЗУ DDR5, позволяющую заметно увеличить производительность системы, пишет издание VideoCardz.
Как сообщает производитель, функция D5 Single Boost способна обнаруживать совместимые модули Hynix M-Die и выполнять точную настройку в автоматическом режиме, включая оптимальные корректировки таймингов и напряжения, что реализуется благодаря адаптивному механизму настройки BIOS.
По данным компании, новая технология обеспечивает разгон одного модуля DDR5 до скорости, достигающей 8400 МТ/с, что позволяет сравниться с обычными двухканальными конфигурациями XMP. Как утверждает Gigabyte, благодаря функции D5 Single Boost производительность в играх и приложениях повышается до 10 %. При этом подробные результаты тестов пока не раскрываются.
Функция D5 Single Boost основана на стеке оптимизации памяти D5 Bionic Corsa, разработанном инженерами Gigabyte, и поддерживается матплатами на базе чипсетов Z890 и B860. Отмечается, что для использования новой технологии понадобится обновление BIOS.