В настоящее время апдейт доступен для пользователей из нескольких стран.

Компания Samsung продолжает расширять список мобильных устройств с поддержкой стабильной версии One UI 8.5, добавив в него сразу три модели, включая Galaxy M55, A16 5G и A17 5G, пишет издание GSMArena.

Стабильный апдейт One UI 8.5 для Galaxy M55 имеет версию прошивки M556BXXU5DZE3, тогда как для Galaxy A16 5G и A17 5G – A166PXXU7DZE2 и A176BXXU5CZE9 соответственно. Обновления поставляются с патчем безопасности Android за май текущего года.

Апдейт One UI 8.5 для Galaxy M55, размер которого составляет около 3 ГБ, уже распространяется в Индии, обновление для Galaxy A16 5G весом примерно 2,3 ГБ в настоящее время доступно для пользователей из Индонезии и Индии, а стабильную версию One UI 8.5 для Galaxy A17 5G размером около 2,4 ГБ на текущий момент можно загрузить в Индии, Франции, Непале, Вьетнаме и Болгарии.

В ближайшем будущем список стран должен быть расширен, поэтому владельцам указанных моделей стоит проверять доступность апдейтов в меню «Настройки» > «Обновление ПО».