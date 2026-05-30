Более современная Windows 11 привлекает далеко не всех.

Целый ряд пользователей не спешит переходить на новейшую Windows 11, оставаясь приверженными хорошо зарекомендовавшей себя ОС Windows 10, о чём свидетельствует отчёт представителя компании HP, которым он поделился в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Как сообщает издание Neowin со ссылкой на материал The Register, отчёт финансового директора HP Карен Паркхилл указывает на то, что около 30 % клиентов компании до сих пор используют Windows 10 на своих устройствах, несмотря на окончание основного периода поддержки данной ОС 14 октября 2025 года. Впрочем, в настоящее время Microsoft даёт возможность получать апдейты безопасности для Windows 10 благодаря Программе расширенных обновлений (ESU).

Отмечается, что некоторые ПК не соответствуют минимальным требованиям для установки Windows 11, поэтому их владельцы будут вынуждены приобретать новое оборудование, что даст возможность HP дополнительно заработать.