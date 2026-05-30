Компания AMD готовится к предстоящему запуску новых процессоров на базе архитектуры Zen 6, добавляя поддержку моделей в Linux, пишет издание Wccftech. В частности, свежий набор патчей Linux показывает расширение модельного ряда процессоров AMD следующего поколения, хотя не раскрывает их точные названия или характеристики.

Сообщается, что к добавленным ранее процессорам на основе Zen 6, включая модели от 192 (0xc0) до 207 (0xcf), присоединились ещё тридцать две — до 239 (0xef). Издание отмечает, что не все модели, добавленные патчами, будут выпущены, так как часть зарезервированных имён обычно остаются неиспользованными.

AMD продолжает планомерно внедрять новые функции процессоров на Zen 6 в Linux, в том числе улучшенную поддержку набора инструкций AVX-512 и драйвер контроллера управления питанием (PMC). Ожидается, что процессоры AMD следующего поколения дебютируют в конце текущего или начале следующего года.