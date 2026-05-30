Новинка может получить тот же 7-дюймовый экран.

Компания Asus работает над новой версией своей портативной игровой консоли ROG Ally, что следует из сообщения информатора Huang514613, раскрывшего название процессора, который получит новинка, пишет издание VideoCardz.

Сообщается, что Asus ROG Ally 2026, указанная с кодовым номером RC74XA, будет оснащена гибридным процессором AMD Ryzen Z2 Extreme, дебютировавшим в прошлом году. Это означает, что увеличения производительности по сравнению с прошлогодней моделью, ROG Xbox Ally X 2025, ждать не стоит.

Данные об используемом экране пока не раскрываются, но предоставленное информатором обозначение дисплея (RC7), по мнению издания, может намекать на 7-дюймовую панель, что соответствует моделям предшествующих лет. При этом ряд производителей уже задают тренд на 8-дюймовые OLED-экраны, подталкивая к этому других участников рынка.