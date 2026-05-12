Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать показатели частоты кадров в популярных играх в Windows 11 и Linux на ПК с ограниченным объёмом оперативной памяти — в свежем видеоролике он протестировал сборку, оснащённую видеокартой Radeon RX 7800XT. В качестве Linux-дистрибутива выступал CachyOS с драйверами MESA 26.1.0, а Windows 11 25H2 тестировалась совместно с версией драйверов Adrenalin 26.5.1.
Тестовый ПК, также снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3833 CL16, в разрешении 1080p достиг следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки, TAA Native): Windows 11 – не запустилась, CachyOS – 107 fps/84 fps
- ARC Raiders (пресет Epic, RT Static, TSR 100 %): Windows 11 – 123 fps/101 fps, CachyOS – 122 fps/96 fps
- Alan Wake 2 (высокие настройки, FSR 2 Native): Windows 11 – 96 fps/70 fps, CachyOS – 96 fps/77 fps
- Black Myth: Wukong (пресет Cinematic): Windows 11 – 53 fps/43 fps, CachyOS – 55 fps/46 fps
- Crimson Desert (пресет Cinematic): Windows 11 – 84 fps/60 fps, CachyOS – 84 fps/62 fps
- Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA 4x): Windows 11 – 418 fps/182 fps, CachyOS – 457 fps/202 fps
- Cyberpunk 2077 (пресет Ultra): Windows 11 – 141 fps/64 fps, CachyOS – 139 fps/81 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки, PICO Native): Windows 11 – 101 fps/78 fps, CachyOS – 98 fps/82 fps
- Clair Obscur: Expedition 33 (пресет Epic): Windows 11 – 58 fps/49 fps, CachyOS – 56 fps/52 fps
- Star Wars Jedi: Survivor (пресет Epic): Windows 11 – 75 fps/48 fps, CachyOS – 75 fps/49 fps
- Resident Evil Requiem (максимальные настройки, пряди волос вкл., TAA): Windows 11 – 123 fps/86 fps, CachyOS – 119 fps/87 fps
- Stellar Blade (очень высокие настройки, TAA): Windows 11 – 143 fps/102 fps, CachyOS – 152 fps/124 fps
В целом, по средней частоте кадров выявить победителя между CachyOS и Windows 11 не удалось, тогда как относительно показателя 1% low дистрибутив Linux выглядел более убедительно, дав возможность RX 7800XT увеличить fps по сравнению с ОС от Microsoft в целом ряде игр на 2-27 %. Кроме того, CachyOS позволила запустить The Last of Us Part II Remastered с ограниченным объёмом ОЗУ, тогда как в Windows 11 этого осуществить не удалось.