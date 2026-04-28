Мошенники использовали лазерную гравировку для обмана покупателей.

Некоторые мошенники искусно маскируют поддельные модели видеокарт, используя для этого ряд способов, в частности лазерную гравировку для нанесения вводящих в заблуждение маркировок — один из таких видеоадаптеров получил эксперт YouTube-канала northwestrepair, после чего разобрал его и сравнил с реальной моделью, пишет издание VideoCardz.

Сообщается, что поддельная ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090, попавшая в руки к эксперту Northwest Repair, отказывалась работать, поэтому было принято решение её разобрать. Как оказалось, оригинальные маркировки на корпусе и чипах видеокарты были затёрты, после чего при помощи лазерной гравировки мошенники нанесли фейковые, соответствующие реальным обозначениям GeForce RTX 4090, что позволяет обмануть доверчивых покупателей.

Обнаружить факт подмены обозначений с использованием лазерной гравировки удалось только под микроскопом, поэтому обычный пользователь, судя по всему, не заметит подвоха, тем более что для этого придётся разобрать видеокарту.

Эксперт сравнил GPU поддельной RTX 4090 с графическим процессором GA102-300-A1, на котором основаны топовые модели серии GeForce RTX 30 — визуально оба чипа очень похожи, тогда как реальный GPU в составе RTX 4090 имеет ряд отличий.

Отмечается, что данный тип мошенничества достаточно распространён, так как топовые видеокарты на основе GA102 имеют схожее с RTX 4090 расположение контактов и корпус, что позволяет обманывать покупателей, устанавливая более старые или модифицированные чипы.

