На фоне продолжающегося кризиса на компьютерном рынке видеокарты прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью у ряда геймеров, поэтому эксперт YouTube-канала NJ Tech решил сравнить возможности GeForce GTX 1060 6 ГБ и Radeon RX 580 8 ГБ в ряде популярных игр. Интересно, что видеокарта Nvidia тестировалась только в Windows 11, тогда как видеоадаптер AMD ещё и в Linux-дистрибутиве CachyOS.
Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4, в разрешении 1080p продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Crimson Desert (минимальные настройки): GTX 1060 – 30 fps/23 fps, RX 580 (Windows 11) – не запустилась, RX 580 (CachyOS) – не запустилась
- DOOM: The Dark Ages (низкие настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – не запустилась, RX 580 (Windows 11) – не запустилась, RX 580 (CachyOS) – 37 fps/30 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (низкие настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – не запустилась, RX 580 (Windows 11) – не запустилась, RX 580 (CachyOS) – 48 fps/40 fps
- Resident Evil Requiem (низкие настройки, максимальное качество масштабирования, самое низкое качество света и теней): GTX 1060 – 42 fps/27 fps, RX 580 (Windows 11) – 67 fps/59 fps, RX 580 (CachyOS) – 75 fps/63 fps
- Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR 2 Quality): GTX 1060 – 39 fps/33 fps, RX 580 (Windows 11) – не запустилась, RX 580 (CachyOS) – 46 fps/32 fps
- The Last of Us Part II Remastered (низкие настройки, TAA Native): GTX 1060 – 41 fps/35 fps, RX 580 (Windows 11) – 56 fps/49 fps, RX 580 (CachyOS) – 62 fps/55 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – 37 fps/33 fps, RX 580 (Windows 11) – 43 fps/39 fps, RX 580 (CachyOS) – 42 fps/33 fps
- Warhammer 40000: Space Marine 2 (низкие настройки, TAA Native): GTX 1060 – 37 fps/32 fps, RX 580 (Windows 11) – 44 fps/36 fps, RX 580 (CachyOS) – 44 fps/37 fps
- Counter-Strike 2 (низкие настройки): GTX 1060 – 211 fps/94 fps, RX 580 (Windows 11) – 216 fps/112 fps, RX 580 (CachyOS) – 209 fps/99 fps
- ARC Raiders (низкие настройки, TAA, дальность видимости Epic): GTX 1060 – 75 fps/64 fps, RX 580 (Windows 11) – 69 fps/60 fps, RX 580 (CachyOS) – 68 fps/48 fps
В целом, обе видеокарты обеспечивают высокие показатели fps в популярных играх, хотя есть некоторые нюансы — в Crimson Desert модель RX 580 8 ГБ работать отказалась, тогда как DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle и Alan Wake 2 запустились благодаря CachyOS. Также Linux-дистрибутив обеспечил для RX 580 более высокие значения частоты кадров по сравнению с GTX 1060 6 ГБ в ряде случаев, хотя и в Windows 11 модель AMD зачастую оказывалась впереди.