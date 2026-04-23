Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ARC Raiders и ряде других популярных игр
Тестовую сборку оснастили процессором Ryzen 5 5600X.

На фоне продолжающегося кризиса на компьютерном рынке видеокарты прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью у ряда геймеров, поэтому эксперт YouTube-канала NJ Tech решил сравнить возможности GeForce GTX 1060 6 ГБ и Radeon RX 580 8 ГБ в ряде популярных игр. Интересно, что видеокарта Nvidia тестировалась только в Windows 11, тогда как видеоадаптер AMD ещё и в Linux-дистрибутиве CachyOS.

Источник фото: Amazon

Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4, в разрешении 1080p продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • Crimson Desert (минимальные настройки): GTX 1060 – 30 fps/23 fps, RX 580 (Windows 11) – не запустилась, RX 580 (CachyOS) – не запустилась
  • DOOM: The Dark Ages (низкие настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – не запустилась, RX 580 (Windows 11) – не запустилась, RX 580 (CachyOS) – 37 fps/30 fps
  • Indiana Jones and the Great Circle (низкие настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – не запустилась, RX 580 (Windows 11) – не запустилась, RX 580 (CachyOS) – 48 fps/40 fps
  • Resident Evil Requiem (низкие настройки, максимальное качество масштабирования, самое низкое качество света и теней): GTX 1060 – 42 fps/27 fps, RX 580 (Windows 11) – 67 fps/59 fps, RX 580 (CachyOS) – 75 fps/63 fps
  • Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR 2 Quality): GTX 1060 – 39 fps/33 fps, RX 580 (Windows 11) – не запустилась, RX 580 (CachyOS) – 46 fps/32 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (низкие настройки, TAA Native): GTX 1060 – 41 fps/35 fps, RX 580 (Windows 11) – 56 fps/49 fps, RX 580 (CachyOS) – 62 fps/55 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – 37 fps/33 fps, RX 580 (Windows 11) – 43 fps/39 fps, RX 580 (CachyOS) – 42 fps/33 fps
  • Warhammer 40000: Space Marine 2 (низкие настройки, TAA Native): GTX 1060 – 37 fps/32 fps, RX 580 (Windows 11) – 44 fps/36 fps, RX 580 (CachyOS) – 44 fps/37 fps
  • Counter-Strike 2 (низкие настройки): GTX 1060 – 211 fps/94 fps, RX 580 (Windows 11) – 216 fps/112 fps, RX 580 (CachyOS) – 209 fps/99 fps
  • ARC Raiders (низкие настройки, TAA, дальность видимости Epic): GTX 1060 – 75 fps/64 fps, RX 580 (Windows 11) – 69 fps/60 fps, RX 580 (CachyOS) – 68 fps/48 fps

В целом, обе видеокарты обеспечивают высокие показатели fps в популярных играх, хотя есть некоторые нюансы — в Crimson Desert модель RX 580 8 ГБ работать отказалась, тогда как DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle и Alan Wake 2 запустились благодаря CachyOS. Также Linux-дистрибутив обеспечил для RX 580 более высокие значения частоты кадров по сравнению с GTX 1060 6 ГБ в ряде случаев, хотя и в Windows 11 модель AMD зачастую оказывалась впереди.

#geforce gtx 1060 #radeon rx 580
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
«Ведомости»: Операторы мобильной связи хотят отсрочку на введение оплаты за трафик VPN
+
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
1
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
1
На бывшем заводе Volkswagen в Калужской области началось производство двигателей
+
Razer представила самый тонкий коврик для мыши Atlas Pro из закалённого стекла толщиной 1,9 мм
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
72
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
5
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+
Выбираем телевизор для игр на Xbox 360 и PlayStation 4 – тонкости и нюансы
+

Сейчас обсуждают

asdf2026
22:09
Завершили испытания советского вертолета? Вот это да
«Вертолёты России» завершили испытания Ми-171А3 в условиях экстремально низких температур в Якутии
George Mendel
22:06
Сходите в ближайший магазин и соберите себе на любую сумму и на любые желания. Могу ozon подсказать! От калькулятора до супер компьютера! У меня AMD Ryzen 7 🚀
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
Egorka
21:58
Все красиво, только кто им теперь оси поставляет? BPW и SAF вряд ли, а надежность у прицепа это прежде всего ходовая часть, и если резину можно и китайскую поставить, то вот тряпочные китайские оси на...
Калининградская компания Grunwald представила новый полуприцеп Gr.CS для российского рынка
Bernigan
21:34
Э, дед, когда 9060 то затестируешь, а то уже веры нет что она у тебя есть
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
asdf2026
21:01
Это от "Максут"
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
asdf2026
20:56
У нас как бы кирилический алфавит и русский государственный
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
asdf2026
20:55
И это было бы правильно
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
Шериф
20:35
С сожалением выяснилось, что хейтеры Чимбала, все такие. Вдобавок они ещё сумасшедшие. Ники их говорят сами за себя "истинный шизофреник", "obosranov" "главврач", "санитар", "стрелочник", "облизываю п...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
ark-bak
20:23
Какая-то пидрская дрысня. Мля...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
beastly77
19:39
Всё для народа!
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter