Компания ZTE презентовала свой новый роутер Nebula BE3600 Pro+, поддерживающий стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 и ряд дополнительных возможностей, обеспечивая высокую скорость передачи данных и надёжное подключение, пишет издание Gizmochina.

Роутер ZTE Nebula BE3600 Pro+ оснащается чипсетом с 2-ядерным CPU и 4-ядерным NPU, антеннами третьего поколения и пятью усилителями сигнала FEM, что позволяет повысить скорость и стабильность в процессе передачи данных. Новинка поддерживает двухдиапазонное беспроводное подключение Wi-Fi 7 при помощи технологии MLO со скоростью до 3600 Мбит/с и модуляцию 4K QAM.

Маршрутизатор снабдили двумя 2.5-гигабитными и двумя гигабитными портами Ethernet с поддержкой двойного WAN для агрегации каналов, балансировки нагрузки или резервирования полосы пропускания. Новинка поддерживает NFC для быстрого сопряжения Android-устройств без требования пароля, mesh-сети для увеличения площади покрытия и имеет ряд инструментов для ускорения игровых соединений.

Устройство поставляется с приложением ZTE Smart Life для более удобного управления и расширенных возможностей. Стоимость роутера ZTE Nebula BE3600 Pro+ в китайской рознице составляет 369 юаней (55 долларов США).