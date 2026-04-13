breaking-news
Владелец Core Ultra 5 250K Plus столкнулся с неправильным определением названия CPU в ряде утилит
Это произошло после замены матплаты.

Процессоры Intel Arrow Lake Refresh дебютировали несколько недель назад, и один из первых владельцев новой модели столкнулся с неожиданной ошибкой, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech/Chiphell

Как сообщает пользователь платформы Chiphell, недавно он приобрёл процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus, а затем сменил материнскую плату, вместо модели производства Colorful приобретя B860I AORUS PRO ICE от Gigabyte. После этого он столкнулся с ошибкой, заключавшейся в неправильном определении модели CPU – вместо Core Ultra 5 250K Plus процессор указывался как Core Ultra 7 270K Plus.

Источник фото: Wccftech/Chiphell

По словам пользователя, это происходит не только в ряде программ для определения модели процессора, но и непосредственно в Windows 11, а также в BIOS. Интересно, что количество ядер определяется верно, тогда как с названием CPU возникают проблемы. Отмечается, что на матплате от Colorful такого не происходило.

Источник фото: Wccftech/Chiphell

Хотя пострадавший утверждает, что он обновлял прошивку материнской платы, журналисты издания считают, что проблема может заключаться в её некорректной работе, когда передаются неправильные данные о процессоре.

#core ultra 5 250k plus
Источник: wccftech.com
