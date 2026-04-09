Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Linux позволил RX 5700 XT обеспечить более высокий fps по сравнению с Windows 11 в современных играх
Тестовый ПК был оснащён процессором Ryzen 5 5600X.

Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность видеокарт прошлых поколений в ОС Linux и Windows в современных играх. В своём свежем видеоролике он протестировал видеокарту Radeon RX 5700 XT в паре с процессором Ryzen 5 5600X и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 в Linux-дистрибутиве CachyOS и Windows 11 25H2, используя драйверы MESA 26.0.4 и Adrenalin 26.3.1.

Источник фото: Bleeping Computer

В разрешении 1080p тестовый ПК смог обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • DOOM: The Dark Ages (низкие настройки, TAA): CachyOS – 65 fps/48 fps
  • Indiana Jones and the Great Circle (средние настройки, TAA): CachyOS – 61 fps/52 fps
  • Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR 2 Native): Windows 11 – 42 fps/24 fps, CachyOS – 57 fps/45 fps
  • Crimson Desert (средние настройки): Windows 11 – 57 fps/46 fps, CachyOS – 63 fps/51 fps
  • Resident Evil Requiem (пресет Normal): Windows 11 – 91 fps/53 fps, CachyOS – 104 fps/49 fps
  • The Last of Us Part II (очень высокие настройки, TAA): Windows 11 – 58 fps/47 fps, CachyOS – 73 fps/61 fps
  • Where Winds Meet (пресет Ultra): Windows 11 – 58 fps/51 fps, CachyOS – 73 fps/66 fps
  • Warhammer 40000: Space Marine 2 (высокие настройки, TAA): Windows 11 – 60 fps/50 fps, CachyOS – 72 fps/64 fps
  • Black Myth: Wukong (высокие настройки, TSR 100 %): Windows 11 – 45 fps/38 fps, CachyOS – 50 fps/40 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки): Windows 11 – 75 fps/58 fps, CachyOS – 80 fps/68 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): Windows 11 – 353 fps/147 fps, CachyOS – 371 fps/172 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (средние настройки, PICO Native): Windows 11 – 61 fps/49 fps, CachyOS – 62 fps/52 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В целом, Linux-дистрибутив CachyOS позволил RX 5700 XT совместно с Ryzen 5 5600X добиться более высоких показателей fps по сравнению с Windows 11 – преимущество составило от 2 до 36 %. Кроме того, в CachyOS запустились DOOM: The Dark Ages и Indiana Jones and the Great Circle, в то время как в Windows 11 данные игры на RX 5700 XT работать отказались.


#windows 11 #linux #radeon rx 5700 xt #cachyos
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter