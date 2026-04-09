Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать производительность видеокарт прошлых поколений в ОС Linux и Windows в современных играх. В своём свежем видеоролике он протестировал видеокарту Radeon RX 5700 XT в паре с процессором Ryzen 5 5600X и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 в Linux-дистрибутиве CachyOS и Windows 11 25H2, используя драйверы MESA 26.0.4 и Adrenalin 26.3.1.
В разрешении 1080p тестовый ПК смог обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- DOOM: The Dark Ages (низкие настройки, TAA): CachyOS – 65 fps/48 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (средние настройки, TAA): CachyOS – 61 fps/52 fps
- Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR 2 Native): Windows 11 – 42 fps/24 fps, CachyOS – 57 fps/45 fps
- Crimson Desert (средние настройки): Windows 11 – 57 fps/46 fps, CachyOS – 63 fps/51 fps
- Resident Evil Requiem (пресет Normal): Windows 11 – 91 fps/53 fps, CachyOS – 104 fps/49 fps
- The Last of Us Part II (очень высокие настройки, TAA): Windows 11 – 58 fps/47 fps, CachyOS – 73 fps/61 fps
- Where Winds Meet (пресет Ultra): Windows 11 – 58 fps/51 fps, CachyOS – 73 fps/66 fps
- Warhammer 40000: Space Marine 2 (высокие настройки, TAA): Windows 11 – 60 fps/50 fps, CachyOS – 72 fps/64 fps
- Black Myth: Wukong (высокие настройки, TSR 100 %): Windows 11 – 45 fps/38 fps, CachyOS – 50 fps/40 fps
- Cyberpunk 2077 (высокие настройки): Windows 11 – 75 fps/58 fps, CachyOS – 80 fps/68 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): Windows 11 – 353 fps/147 fps, CachyOS – 371 fps/172 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (средние настройки, PICO Native): Windows 11 – 61 fps/49 fps, CachyOS – 62 fps/52 fps
В целом, Linux-дистрибутив CachyOS позволил RX 5700 XT совместно с Ryzen 5 5600X добиться более высоких показателей fps по сравнению с Windows 11 – преимущество составило от 2 до 36 %. Кроме того, в CachyOS запустились DOOM: The Dark Ages и Indiana Jones and the Great Circle, в то время как в Windows 11 данные игры на RX 5700 XT работать отказались.