Пользователю улыбнулась фортуна.

На фоне заметного подорожания ряда компьютерных компонентов некоторые пользователи всё чаще посещают комиссионные магазины с целью приобретения комплектующих по доступным ценам. Участник платформы Reddit под ником Open_Advice_1411 поделился своей историей покупки видеокарты с низким ценником, пишет издание VideoCardz.

Как сообщает пользователь, недавно он заглянул в местный комиссионный магазин и обнаружил там видеокарту ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula всего за 15,49 доллара. Счастливчик добавляет, что видеоадаптер запускается, в том числе работает его RGB-подсветка и вентиляторы, хотя стресс-тестов он ещё не проводил.

Издание отмечает, что ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula является достаточно интересной моделью, обладающей двойным BIOS, 21-фазной схемой питания и системой охлаждения OC Formula 3X. Видеокарта может представлять интерес как для обычных пользователей, так и для коллекционеров, поэтому Open_Advice_1411 очень повезло приобрести его по столь низкой цене.