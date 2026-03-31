Неблагоприятная ситуация на рыке компьютерных комплектующих застала ряд геймеров врасплох, в связи с чем некоторым пользователям остаётся довольствоваться видеокартами прошлых поколений. Эксперт YouTube-канал NJ Tech продолжает освещать данную тему, тестируя сборки предыдущих поколений.
В свежем видеоролике были протестированы видеокарты AMD Radeon RX 580 8 ГБ и Radeon RX 6500 XT 4 ГБ, которые совместно с процессором Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4 в Windows 11 смогли обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low в разрешении 1080p:
- Death Stranding 2: On The Beach (низкие настройки, PICO Native): RX 6500 XT – 32 fps/22 fps, RX 580 – 33 fps/28 fps
- Resident Evil Requiem (низкие настройки, пряди волос выкл.): RX 6500 XT – 62 fps/55 fps, RX 580 – 60 fps/54 fps
- Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR 2 Quality): RX 6500 XT – 46 fps/36 fps, RX 580 – 15 fps/8 fps
- Counter-Strike 2 (низкие настройки, 0x MSAA): RX 6500 XT – 278 fps/151 fps, RX 580 – 208 fps/111 fps
- Where Winds Meet (пресет Balanced, DX11): RX 6500 XT – 58 fps/52 fps, RX 580 – 44 fps/39 fps
- Marvel Rivals (низкие настройки, SSGI+SSR): RX 6500 XT – 52 fps/40 fps, RX 580 – 40 fps/33 fps
- ARC Raiders (низкие настройки, RTGI Static, TAA): RX 6500 XT – 90 fps/78 fps, RX 580 – 71 fps/63 fps
- Cyberpunk 2077 (низкие настройки): RX 6500 XT – 71 fps/49 fps, RX 580 – 57 fps/43 fps
- Helldivers 2 (низкие настройки): RX 6500 XT – 88 fps/80 fps, RX 580 – 73 fps/67 fps
- Clair Obscur: Expedition 33 (низкие настройки, TSR Epic): RX 6500 XT – 40 fps/35 fps, RX 580 – 33 fps/26 fps
- PUBG: Battlegrounds (средние настройки): RX 6500 XT – 128 fps/111 fps, RX 580 – 111 fps/97 fps
- Tom Clancy's The Division 2 (высокие настройки): RX 6500 XT – 81 fps/54 fps, RX 580 – 75 fps/59 fps
- Warframe (средние настройки, SMAA): RX 6500 XT – 77 fps/69 fps, RX 580 – 72 fps/64 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки, TAA): RX 6500 XT – 74 fps/55 fps, RX 580 – 71 fps/47 fps
Результаты тестов показывают, что даже RX 580 в паре с Ryzen 5 5600X позволяет играть в большинство популярных игр, но RX 6500 XT обеспечивает более комфортные показатели, за исключением Death Stranding 2: On The Beach, где RX 580 была быстрее на 3 %. При этом в двух случаях у Radeon RX 580 возникли проблемы — в Alan Wake 2 видеокарта обеспечила посредственный показатель fps, а Crimson Desert и вовсе не поддерживает данную модель, тогда как RX 6500 XT позволила достичь 43 fps/36 fps.
