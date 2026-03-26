Компания AMD официально презентовала свой новый процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойной кэш-памятью 3D V-Cache, пишет издание Wccftech. Настольный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 основан на архитектуре Zen 5 и совместим с платформой Socket AM5. Новинка имеет 16 ядер и 32 потока с тактовой частотой 4,3 ГГц в базовом режиме и 5,6 ГГц в максимальном.

Источник фото: Wccftech

Благодаря двум блокам 3D V-Cache по 64 МБ объём кэш-памяти третьего уровня увеличился до 192 МБ, а общий показатель L2+L3 достигает 208 МБ, что почти в полтора раза выше, чем у Ryzen 9 9950X3D. Показатель TDP новой модели также был увеличен до 200 Вт. Как и ряд других моделей серии Ryzen, новинка имеет интегрированный GPU.

Несмотря на снижение максимальной частоты на 100 МГц, увеличение объёма кэш-памяти позволяет Ryzen 9 9950X3D2 опережать Ryzen 9 9950X3D в ряде приложений для рендеринга (до 7 %), создания контента (до 7 %), ИИ и симуляции (до 13 %) и компиляции (до 8 %), что демонстрируется в тестах, опубликованных AMD.

Ожидается, что полноценный запуск Ryzen 9 9950X3D2 состоится 21 апреля текущего года. Информацией о стоимости новинки производитель в настоящее время не делится.

