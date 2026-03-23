breaking-news
Процессор Intel Core 9 273PQE с 12 P-ядрами протестировали в PassMark
Новинка показала высокий результат

Несколько дней назад Intel презентовала своё новое семейство настольных процессоров Bartlett Lake, флагманский представитель которого совсем недавно появился в бенчмарке Passmark, пишет издание Wccftech.

Источник фото: KitGuru

Процессор Intel Core 9 273PQE имеет двенадцать P-ядер, но лишён E-ядер. В однопоточном тесте PassMark новинка получила 4655 баллов, а в многопоточном набрала 45 427. На фоне Core i9-14900K, который имеет 8 P-ядер и 16 E-ядер, модель Core 9 273PQE выглядит вполне неплохо, в многопоточном режиме уступая CPU с вдвое большим числом ядер всего 22%.

Источник фото: Wccftech

Источник фото: Wccftech

К сожалению, процессоры Intel Bartlett Lake официально предназначены для встраиваемых систем, а не для настольных ПК, хотя и могут представлять интерес для энтузиастов.

#intel core 9 273pqe
Источник: wccftech.com
