Видеокарта работала в паре с Core i7-14700F

Совсем недавно состоялся релиз ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach, что привлекло внимание со стороны геймеров и экспертов. На YouTube-канале MxBenchmarkPC вышло свежее видео, где сравнивалось качество изображения с включённой трассировкой лучей и без неё. Тестовая сборка включала в себя процессор Intel Core i7-14700F, видеокарту GeForce RTX 5080 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600.

Сравнение визуальной составляющей в одних и тех же игровых сценах в 4K с DLSS 4.5 в режиме Quality показало, что включение трассировки лучей в Death Stranding 2: On the Beach в большинстве случаев не приносит заметных изменений, что отметил ряд пользователей в комментариях к видеоролику, указав на посредственную реализацию рейтрейсинга на ПК-версии.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

При этом активация трассировки лучей негативно влияет на производительность, снижая частоту кадров на 50-90% в целом ряде представленных игровых сцен. Спасти ситуацию может использование DLSS 4.5 с генерацией кадров, позволяя увеличить fps в несколько раз.

