Новинка поддерживает AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

Производитель ViewSonic презентовал свой новый доступный 27-дюймовый монитор VA27G11-2, который подойдёт как геймерам, так и обычным пользователям, пишет издание Gizmochina.

Монитор ViewSonic VA27G11-2 снабжается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920x1080 точек), временем отклика 1 мс/5 мс (MPRT/GtG), коэффициентом статической контрастности 1500:1, типичной яркостью 350 нит и широкими углами обзора, достигающими 178 градусов.

Собственная частота обновления составляет 144 Гц, но её можно повысить до 175 Гц. Заявленный охват цветового пространства sRGB составляет 100 %. Новинка поддерживает 8-битную цветовую палитру (6 бит+FRC) и стандарт HDR10.

Для устранения визуальных артефактов и минимизации разрывов изображения новинка поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, а для улучшения видимости в тёмных сценах предназначена функция стабилизации чёрного цвета. С целью устранения отражений в условиях яркого освещения монитор снабжён антибликовым покрытием. За уменьшение нагрузки на зрение в процессе длительных игровых или рабочих сессий отвечает встроенный фильтр синего цвета и технология защиты от мерцания.

Источник фото: ViewSonic

Для подключения устройств предназначен один разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и 3.5-мм аудиовыход. Монитор поддерживает стандарты HDCP 1.4/2.2. Для удобства регулировки новинка имеет подставку с возможность изменения наклона от -5° до 20°, а для настенного монтажа предназначается крепление VESA 100x100 мм.

Стоимость монитора ViewSonic VA27G11-2 в китайской рознице стартует от 579 юаней (85 долларов США).