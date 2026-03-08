Сайт Конференция
breaking-news
Монитор ViewSonic VA27G11-2 с 27-дюймовой FHD-панелью и частотой до 175 Гц оценён от $85
Новинка поддерживает AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

Производитель ViewSonic презентовал свой новый доступный 27-дюймовый монитор VA27G11-2, который подойдёт как геймерам, так и обычным пользователям, пишет издание Gizmochina.

Монитор ViewSonic VA27G11-2 снабжается 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920x1080 точек), временем отклика 1 мс/5 мс (MPRT/GtG), коэффициентом статической контрастности 1500:1, типичной яркостью 350 нит и широкими углами обзора, достигающими 178 градусов.

Собственная частота обновления составляет 144 Гц, но её можно повысить до 175 Гц. Заявленный охват цветового пространства sRGB составляет 100 %. Новинка поддерживает 8-битную цветовую палитру (6 бит+FRC) и стандарт HDR10.

Для устранения визуальных артефактов и минимизации разрывов изображения новинка поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, а для улучшения видимости в тёмных сценах предназначена функция стабилизации чёрного цвета. С целью устранения отражений в условиях яркого освещения монитор снабжён антибликовым покрытием. За уменьшение нагрузки на зрение в процессе длительных игровых или рабочих сессий отвечает встроенный фильтр синего цвета и технология защиты от мерцания.

Источник фото: ViewSonic

Для подключения устройств предназначен один разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и 3.5-мм аудиовыход. Монитор поддерживает стандарты HDCP 1.4/2.2. Для удобства регулировки новинка имеет подставку с возможность изменения наклона от -5° до 20°, а для настенного монтажа предназначается крепление VESA 100x100 мм.

Стоимость монитора ViewSonic VA27G11-2 в китайской рознице стартует от 579 юаней (85 долларов США).

#viewsonic va27g11-2
Источник: gizmochina.com
Сейчас обсуждают

VladTag
01:17
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
VladTag
01:13
Проезд по Московскому скоростному диаметру через неделю подорожает на 15%
Phantom Lord
00:07
Такие, как ты, превратили этот сайт в помойку
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
Михаил Сидоров
23:49
Надо закупаться пока не поздно. Сначала прикрыли долевое строительство и квартиру не купить, потом тачки, теперь ширрпотреб прикроют, будем в днс покупать за х2. Купил недавно телефон за 14к на али, в...
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
Михаил Алёшин
23:45
Первый как и второй давно уже в тираж вышли ....они где угодно за деньги снимутся даже без трусов. Репутация !? Не.. не слышал.......... Это что то из прошлого века. Но первый хоть актёр.... а второй...
«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
kill all liberasts
23:23
эти "скидки" на самом деле и есть реальные цены, а без их карт цены просто завышенные.
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
3vova1vova2
23:23
тут вааще без комментов 😂
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
23:16
вот вам еще экперды 😂
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
3vova1vova2
23:11
вот вам и яндекс маркет 😂
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Shatun29
23:03
Это плата за ЕВРО5, задушили моторы катализаторами, так ещё и топливо не пойми какое стало.
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
