Для этого им понадобилась всего неделя

Официально представленная несколько дней назад линейка Galaxy S26 уже успела побить рекорд по количеству предварительных заказов в Южной Корее, пишет издание GSMArena. Сообщается, что всего за неделю (в период с 27 февраля по 5 марта) Samsung получила 1,35 млн предзаказов моделей серии Galaxy S26 в Южной Корее, тогда как в прошлом году линейке Galaxy S25 понадобилось 11 дней, чтобы набрать 1,3 млн предварительных заказов.

Источник фото: GSMArena

Наиболее популярной моделью оказалась Samsung Galaxy S26 Ultra, на долю которой пришлось 70% предзаказов, что заметно больше достижений предшественника, Galaxy S25 Ultra, с показателем 52% в прошлом году. Смартфоны Galaxy S26 и Galaxy S26+ разделили между собой оставшиеся 30%, хотя точных цифр относительно данных моделей не приводится.

Самыми востребованными цветами среди пользователей, оформивших предварительный заказ Galaxy S26 Ultra, стали белый и чёрный, в то время как покупатели Galaxy S26+ наибольшее предпочтение отдавали чёрному и кобальтово-фиолетовому цветовым оформлениям. Интересно, что более яркие цветовые версии пользовались меньшей популярностью.