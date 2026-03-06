Запуск новинки ожидается 11 марта.

Компания Intel готовится презентовать свои новые процессоры Arrow Lake Refresh, один из которых, Core Ultra 5 250K Plus, совсем недавно был протестирован в бенчмарке PassMark, обогнав предшественника, пишет издание Wccftech.

Может быть интересно

В однопоточном тесте PassMark настольный процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus набрал 4854 балла, что на 3% выше по сравнению с показателем Core Ultra 5 245K, а в многопоточном получил 50 478 очков — это на 16,6% больше на фоне модели Arrow Lake.

Более высокие результаты новинки вполне объяснимы, так как Core Ultra 5 250K Plus имеет 6 производительных и 12 эффективных ядер, в то время как Core Ultra 5 245K ограничен 6 производительными и 8 эффективными ядрами. Кроме того, как сообщалось ранее, новинка сможет достигать тактовой частоты 5,3 ГГц, что на 100 МГц выше по сравнению с соответствующей моделью Arrow Lake.

Источник фото: Wccftech

Судя по результатам тестов и характеристикам, Core Ultra 5 250K Plus расположится между Core Ultra 5 245K и Ultra 7 265K. Запуск настольных процессоров Core Ultra 200K Plus ожидается 11 марта текущего года.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxU1nxGa1d