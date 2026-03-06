При этом объём ОЗУ и хранилища останется неизменным.

Кризис на рынке памяти продолжает оказывать своё негативное влияние на ряд секторов, включая мобильный — в частности, информатор Digital Chat Station прогнозирует существенный рост ценников флагманских смартфонов следующего поколения от ряда производителей, пишет издание NotebookCheck.

Redmi K90 Pro Max. Источник фото: GSMArena

Как считает информатор, предстоящие флагманские смартфоны под брендами Redmi, iQOO и OnePlus ощутимо прибавят в цене — их стоимость будет начинаться от 5000 юаней (725 долларов США). Это означает, что будущий Redmi K100 Pro Max может стоить на 25 % больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Redmi K90 Pro Max.

При этом отмечается, что производители сохранят конфигурацию 12 ГБ+256 ГБ (объём ОЗУ и накопителя) даже для своих топовых моделей в качестве базовой, что вполне объяснимо, учитывая неблагоприятную ситуацию с доступностью памяти.