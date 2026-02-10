Видеоадаптер дебютировал по цене от 699 долларов.

Видеокарта AMD Radeon VII, выпущенная в первой половине февраля 2019 года, позиционировалась производителем в качестве первой модели с GPU, произведённым по 7-нм техпроцессу. Видеоадаптер, основанный на архитектуре Vega, получил 3840 ядер и 16 ГБ видеопамяти HBM2 с шиной 4096 бит. Пропускная способность памяти составила 1 ТБ/с.

Может быть интересно

Источник фото: VideoCardz/AMD

Как сообщает издание VideoCardz, эксперты ComputerBase решили протестировать AMD Radeon VII в честь семилетней годовщины с момента запуска видеокарты. В разрешении 4K (3840x2160 точек) Radeon VII уступила своей сопернице прошлых лет, Nvidia GeForce RTX 2080 FE, по суммарному показателю отстав от неё в стандартном режиме на 9 %, а в разогнанном — на 1 %.

Источник фото: VideoCardz/ComputerBase

Отмечается, что сразу после выхода обладатели Radeon VII столкнулись с низкой энергоэффективностью и высоким уровнем шума. Конечно, эти проблемы никуда не делись, поэтому экспертам пришлось снизить напряжение с 1,05 до 0,95 В, что обеспечило улучшение параметра fps/Вт на целых 30 %, а также снижение энергопотребления с 277 до 207 Вт.