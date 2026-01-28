Несколько недель назад в сети появились слухи о том, что на фоне дефицита памяти, Nvidia и её партнёры изменят приоритеты относительно выпуска 16 ГБ моделей видеокарт, отдав предпочтение более дорогим вариантам, что негативно повлияет на цену ряда моделей. Это доказывает ситуация, сложившаяся на рынке Германии.
Источник фото: PC Guide
Как сообщает издание Wccftech, ссылаясь на отчёт информатора TechEpiphany основанный на продажах видеокарт в немецком магазине Mindfactory, в последнюю неделю продажи GeForce RTX 5060 Ti рухнули до 20 штук, хотя ещё в прошлом месяце видеоадаптер приобрели в количестве более 200 единиц. На этом фоне, конкурирующая модель Radeon RX 9060 XT, имеет успех среди геймеров в Германии — за неделю было продано 230 штук, что составляет 17,7% от общего объёма продаж и ставит видеокарту на второе место по популярности.
Отмечается, что успех Radeon RX 9060 XT вполне понятен — цена 16 ГБ версии в немецкой рознице начинается от 449 евро, тогда как RTX 5060 Ti 16 ГБ стоит от 619 евро. На американской площадке Amazon ситуация аналогичная — RX 9060 XT 16 ГБ предлагается в 1,5-2 раза дешевле по сравнению со своей конкуренткой. Ещё одна видеокарта от AMD, Radeon RX 9070 XT, с показателем 35% (455 штук) возглавляет рейтинг продаж за предыдущую неделю в магазине Mindfactory, а замыкает тройку лидеров GeForce RTX 5070 Ti, имеющая в своём активе 13,8% от общей доли продаж (180 единиц).
