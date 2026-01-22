Сайт Конференция
Redmi Turbo 5 Max с аккумулятором 9000 мАч получит проводную зарядку на 100 Вт и обратную на 27 Вт
Запуск новинки ожидается в ближайшие недели

Бренд Redmi готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Redmi Turbo 5 Max, постепенно раскрывая его характеристики, в частности возможности зарядки, пишет издание NotebookCheck.

Как сообщает производитель, смартфон Redmi Turbo 5 Max будет оснащён чипом быстрой зарядки Surge P3. Новинка, оснащённая аккумуляторной батареей ёмкостью 9000 мА·ч, будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и обратную проводную зарядку на 27 Вт. Также заявлена поддержка протокола PPS.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Ранее производитель поделился результатами внутренних тестов, в которых аккумулятор в составе Redmi Turbo 5 Max обеспечил автономную работу устройства в течение более длительного времени по сравнению с конкурирующей моделью, снабжённой батареей на 10 000 мА·ч. Как утверждает компания, батарея Redmi Turbo 5 Max сохранит свою производительность, выдержав до 1600 циклов зарядки.

Ранее стало известно, что новинка будет основана на чипсете MediaTek Dimensity 9500s и получит двойную камеру на задней панели.

#redmi turbo 5 max
Источник: notebookcheck.net
