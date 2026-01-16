Новинку официально представят 19 января.

Компания Honor готовится к предстоящему запуску своего нового компактного ультратонкого смартфона Honor Magic8 Pro Air, который совсем недавно протестировали в бенчмарке Geekbench 6.5, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor Magic8 Pro Air фигурирует в базе данных Geekbench с модельным номером LDY-AN00, 16 ГБ оперативной памяти и чипсетом, оснащённым одним ядром с тактовой частотой 4,21 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 3,5 ГГц, и четырьмя ядрами с частотой 2,7 ГГц, что соответствует характеристикам топового MediaTek Dimensity 9500. В одноядерном режиме новинка набрала 2969 баллов, а в многоядерном получила 9892 очка.

Источник фото: GSMArena

Ранее сообщалось, что смартфон обзаведётся 6,3-дюймовым AMOLED-экраном, накопителем ёмкостью до 1 ТБ и тройной камерой на задней панели, включая 50-Мп основной модуль с сенсором размером 1/1,3 дюйма, 64-Мп перископический телеобъектив и 50-Мп сверхширокоугольный модуль. Толщина устройства, как утверждается, составит 6,1 мм при весе 155 г. Запуск Honor Magic8 Pro Air состоится 19 января текущего года.