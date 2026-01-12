Также утверждается, что четырёхчиповая модель Zeus 4C до 300 раз быстрее Nvidia B200 Blackwell

Американский стартап Bolt Graphics в рамках выставки CES 2026 рассказал о возможностях своих GPU и продемонстрировал прототип видеокарты, пишет издание Techspot.

Графические процессоры от Bolt Graphics базируются на фирменной архитектуре Zeus с современным аппаратным конвейером, обеспечивающим растровую графику, трассировку лучей и трассировку пути, и командным процессором RISC-V. Платформа предназначена как для игр, так и высокопроизводительных вычислений и профессиональных задач.

Прототип видеокарты, представленный компанией на CES 2025, имеет 128 ГБ встроенный памяти, расширяемой до 384 ГБ благодаря четырём слотам DDR5. Устройство снабжено двумя слотами PCIe 5.0 x16 с поддержкой CXL 3.0, имеет по одному разъёму DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b, встроенные порты QSFP-DD 400GbE и 800GbE, один 8-контактный разъём питания, а также интегрированный контроллер BMC/IPMI для развёртывания нескольких устройств в стойке.

Результаты внутренних тестов графических процессоров от Bolt Graphics, опубликованные компанией, достаточно интересны — утверждается, что видеокарта в одночиповом исполнении Zeus 1C обеспечивает в 2.5 раза более высокую производительность в трассировке лучей по сравнению с GeForce RTX 5090, модель Zeus 2C, оснащённая двумя GPU, превосходит флагманский видеоадаптер Nvidia в 5 раз, тогда как серверная Zeus 4C с 4 чипами — в 10 раз.

Источник фото: TechSpot/TechPowerUp

Кроме того, в тестах моделирования FP64 EM, как утверждает производитель, Zeus 4C до 300 раз быстрее Nvidia B200 Blackwell. К сожалению, точной даты запуска своих новинок компания пока не раскрывает, хотя ранее ожидалось, что дебют состоится в текущем году.