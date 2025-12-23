Это уже не первый подобный случай.

Кризис на рынке памяти, судя по всему, приводит к появлению всё большего количества историй, связанных с обманом покупателей, приобретающих комплекты ОЗУ — ранее один из владельцев набора DDR5 отправил его по гарантии производителю, взамен получив совсем не то, что ожидал, а сейчас о похожем случае сообщает ещё один пользователь.

Источник фото: Reddit/CMurr1711

По словам участника платформы Reddit под ником CMurr1711, несколько недель назад он приобрёл комплект Corsair Dominator Titanium DDR5, состоящий из двух модулей по 48 ГБ каждый, в магазине Amazon, но в доставленной ему посылке находился набор декоративных планок с RGB-подсветкой, использующийся для заполнения пустых разъёмов.

В настоящее время комплект, заказанный пользователем, оценивается в более чем 1300 евро, тогда как декоративный набор можно найти за 70-80 евро. Обманутый покупатель отмечает, что ожидает возврата средств уже в течение трёх недель.