В следующем году покупатели будут неприятно удивлены.

Кризис на рынке памяти негативно влияет на стоимость целого ряда комплектующих и устройств как в настольном, так и мобильном сегментах, и продукты Apple, судя по анализу журналистов издания Gizmochina, тоже не останутся в стороне.

Источник фото: Apple

Как отмечает издание, за последние несколько недель цены на микросхемы памяти устремились вверх, и дальнейшие прогнозы неутешительны — аналитики считают, что данная тенденция сохранится и в следующем году.

На фоне нестабильной ситуации на рынке некоторые производители DRAM, в частности Samsung, изменили свою стратегию работы с партнёрами, отказавшись от долгосрочных контрактов на поставки модулей памяти, что может негативно повлиять на стоимость конечной продукции.

Apple также зависима от производителей памяти, приобретая модули у двух основных поставщиков — Samsung и SK Hynix. Сообщается, что со следующего года обе компании планируют повысить стоимость модулей памяти, поэтому Apple придётся идти на повышение расходов, что в конечном итоге может отразиться на ценниках iPhone, дебютирующих в 2026 году.

В настоящее время неизвестно, насколько велико будет повышение ценников на мобильные устройства Apple, но с учётом ситуации на рынке памяти рост стоимости предстоящих моделей iPhone весьма вероятен.