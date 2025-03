Запуск стабильной версии One UI 7 всё ближе.

Компания Samsung готовится к запуску долгожданной стабильной версии One UI 7 с целым рядом новых функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта — производитель опубликовал новый видеоролик, в котором рассказал о преимуществах обновления, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что в двухминутном видеоролике демонстрируются сильные стороны One UI 7, а также подчёркивается тесная интеграция с технологиями искусственного интеллекта. Производитель отмечает персонализированный и интуитивно понятный интерфейс One UI 7, а также наличие целого ряда новых функций, в том числе Now Bar, Now Brief и Sketch to Image.

Кроме того, акцентировано внимание на улучшенном поиске с использованием ИИ и интеграции с Google Gemini, а также других функциях, расширяющих возможности пользователей.





Хотя Samsung рекламирует Galaxy S25 как идеальное решение для One UI 7, чуть ранее компания опубликовала список устройств, владельцы которых смогут рассчитывать на получение обновления.

Также несколько дней назад было объявлено о поэтапном развёртывании One UI 7 в ряде регионов, начиная с 7, 10 и 14 апреля. Несмотря на то, что у некоторых пользователей возникают сомнения относительно точности данных сроков, опубликованный видеоролик вселяет надежду на то, что Samsung чётко следует своему плану.