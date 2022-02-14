Характеристики и цена новинки OnePlus Nord CE 2

-23% за день на RTX 3070 Gigabyte

-23% за день на RTX 3070 Gigabyte

RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке

17 февраля состоится премьера нового поколения популярной модели среднего класса от OnePlus.

реклама

Пока точных ТХ нет, но по слухам смартфон получит:

Основная камера 64 МП (f/1.79) + 8 МП ультраширик с углом обзора 119° (f/2.25, EIS) + 2 Мп (f/2.4)

Фронталка 16 МП Sony IMX471 (f/2.45 и EIS)

Процессор MediaTek Dimensity 900

6,43" AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+

Аккумулятор на 4500 мАч, 65 Вт

OxygenOS на базе ОС Android 11

По цене тоже нет информации. Но в оф магазине на Али уже появилась страница под него.

Ожидается ценник в районе $300, как у предшественника. А на Али после презентации, скорее всего, запустят акцию с хорошей скидкой. Следите за новостями.

P.S. Напомним, 16-17 февраля на Алиэкспресс акция на новинки Xiaomi Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза RTX 3070 уже дешевле 100 тр МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Кроме того, спустя неделю 21-23 февраля состоится распродажа других не менее интересных новинок Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+.