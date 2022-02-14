17 февраля состоится премьера нового поколения популярной модели среднего класса от OnePlus.
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Пока точных ТХ нет, но по слухам смартфон получит:
- Основная камера 64 МП (f/1.79) + 8 МП ультраширик с углом обзора 119° (f/2.25, EIS) + 2 Мп (f/2.4)
- Фронталка 16 МП Sony IMX471 (f/2.45 и EIS)
- Процессор MediaTek Dimensity 900
- 6,43" AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+
- Аккумулятор на 4500 мАч, 65 Вт
- OxygenOS на базе ОС Android 11
По цене тоже нет информации. Но в оф магазине на Али уже появилась страница под него.
Ожидается ценник в районе $300, как у предшественника. А на Али после презентации, скорее всего, запустят акцию с хорошей скидкой. Следите за новостями.
P.S. Напомним, 16-17 февраля на Алиэкспресс акция на новинки Xiaomi Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G.
Кроме того, спустя неделю 21-23 февраля состоится распродажа других не менее интересных новинок Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+.