Команда Spotify запустила новую функцию музыкального потокового сервиса. В Spotify появились оценки для русских подкастов.
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Полезное новшество в Spotify – у русских подкастов начали отображаться рейтинги. Часть юзеров теперь может ставить оценку по шкале от одного до пяти звездочек. Средняя оценка будет публично отображаться на странице подкаста в Spotify вместе с общим количеством оценок. Написать текстовую рецензию при этом нельзя.
Интересный нюанс – оценку спотифай-подкасту можно поставить, только если вы прослушали два-три выпуска целиком, от начала до конца.
Обойти ограничение не получится: если лишь ненадолго включить подкаст, право оценки не появится.
Это классная опция, которой не хватает в подкастах Apple – там можно ставить единицы и оставлять любой негативный фидбек, ни разу не включив шоу, чем пользуются некоторые.