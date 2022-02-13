Spotify запустил систему оценок для подкастов

-23% за день на RTX 3070 Gigabyte

-23% за день на RTX 3070 Gigabyte

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Команда Spotify запустила новую функцию музыкального потокового сервиса. В Spotify появились оценки для русских подкастов.

реклама

Полезное новшество в Spotify – у русских подкастов начали отображаться рейтинги. Часть юзеров теперь может ставить оценку по шкале от одного до пяти звездочек. Средняя оценка будет публично отображаться на странице подкаста в Spotify вместе с общим количеством оценок. Написать текстовую рецензию при этом нельзя.

Интересный нюанс – оценку спотифай-подкасту можно поставить, только если вы прослушали два-три выпуска целиком, от начала до конца.

Обойти ограничение не получится: если лишь ненадолго включить подкаст, право оценки не появится.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Это классная опция, которой не хватает в подкастах Apple – там можно ставить единицы и оставлять любой негативный фидбек, ни разу не включив шоу, чем пользуются некоторые.