Недавно компания SpaceX показали самый мощный однокамерный метановый двигатель в истории.
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Жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла на жидком метане и кислороде с наименованием Raptor 2(слева) — выдаёт 235 тонн сил, вместо 185 тонн у первой версии (справа). Илон Маск так же добавил, что на испытаниях предельную тягу удалось довести до 247 тонн, а в перспективе возможно добиться 250 тонн. Кроме этого он сообщил, что двигатель Raptor 2 стабильно работает при давлении 300 бар.
Но самое интересное здесь то, что производство одного такого двигателя занимает всего лишь сутки! Это невероятная цифра, с учётом того, что двигатели RS-25, стоявшие на Space Shuttle и на SLS производятся в течении целого года!
33 таких Raptor 2 будут установлены на Super Heavy, что доведёт тягу у ускорителя до сумасшедших 7.5 тысяч тонн, что более чем в 2 раза превышает тягу Saturn V.