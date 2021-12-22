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Южнокорейский технологический гигант Samsung в последнее время столкнулся с множеством проблем с наличием и доступностью своих смартфонов. Эти проблемы возникли из-за продолжающейся глобальной нехватки микросхем, и, похоже, это даже повлияет на будущий Samsung Galaxy A53.

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Согласно отчету GalaxyClub, Galaxy A53 будет поставляться в двух вариантах на разных чипах. Помимо европейской версии с номером модели SM-A536B, Samsung также выпустит вторую версию 5G с номером модели SM-A536E. Ожидается, что последняя будет поставляться в страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также на ряд азиатских рынков, включая Индию. В одном из этих вариантов будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon, а в другом - Exynos 1200.

На Geekbench уже появился американский вариант Galaxy A53 с номером модели SM-A536U и чипом Exynos «s5e8825», который, вероятнее всего, будет Exynos 1200.

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Galaxy A53 будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Телефон имеет 64-мегапиксельную основную камеру, стереодинамики, IP-рейтинг, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Смартфон может быть выпущен в первом квартале 2022 года.

#samsung #процессоры #samsung galaxy #чипсеты #exynos 1200 #samsung galaxy a53
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