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Optovik
Realme представит очиститель воздуха и пылесосы Air Purifier 30 сентября
Realme представит очиститель воздуха TechLife на следующей неделе
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Сегодня компания Realme сообщила, что выпустит очиститель воздуха TechLife Air Purifier на рынок 30 сентября.

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Помимо очистителя воздуха, Realme также представит ручной пылесос и робот-пылесос в следующий четверг.

Очиститель воздуха Realme TechLife оснащен трехступенчатой системой фильтрации, и Realme утверждает, что он удаляет из воздуха 99,95% частиц размером 0,3 микрон.

Заявлено, что очистка воздуха помещения площадью 30 м2 занимает 14 минут. Устройство оснащено таймером, позволяющим автоматически отключать очиститель после двух, четырех или восьми часов использования.

Цена очистителя воздуха с фильтром HEPA составит 20$.

Ручной пылесос имеет мощность 140 Вт, обеспечивающим максимальную силу всасывания 9,5 кПа. Он оснащен моющимся HEPA-фильтром и автоматически вращающейся щеткой для пола со скоростью вращения 2 200 оборотов в минуту. Realme утверждает, что время работы от аккумулятора составляет 40 минут в мягком режиме и 20 минут в мощном режиме.

Робот-пылесос поставляется с функцией 2 в 1 "пылесос + уборка" и оснащен системой LiDAR для интеллектуального картирования и навигации. Он также оснащен пылесборником емкостью 600 мл, а если вы хотите использовать функцию уборки, вы можете отдельно приобрести дополнительный резервуар для воды емкостью 300 мл. Кроме того, робот-пылесос имеет поддержку Google Assistant и Alexa, что позволяет управлять им с помощью голосового управления.

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