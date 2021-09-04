Fujifilm GFX50S II - самая доступная камера среднего формата на сегодняшний день
Fujifilm анонсировала GFX50S II, которая на сегодняшний день является самой дешевой камерой в среднем сегменте. Хотя цена начинается с 3999 долларов, она по-прежнему значительно дешевле, чем другие аналогичные камеры.
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GFX50S II оснащена сенсором с разрешением 51,4 мегапикселя. При диагонали 55 мм датчик примерно в 1,7 раза больше, чем традиционные 35-мм датчики в этом ценовом диапазоне, например, в Sony A7R IV или Canon EOS R5.
Помимо большого сенсора, GFX50S II также имеет пятиосевую стабилизацию IBIS, которая обеспечивает до 6,5 ступеней стабилизации.
Камера поддерживает функцию Multi-Shot со сдвигом пикселей, которая перемещает датчик между кадрами для объединения и захвата изображений 200MP.
GFX50S II поддерживает автофокусировку с распознаванием лиц и глаз. К сожалению, автофокусировка определяет контраст, а не фазу. Запись видео также ограничена на FullHD.
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Помимо этого, GFX50S II во многом идентичен недавно выпущенному GFX100S, с таким же корпусом, тем же 1,8-дюймовым верхним ЖК-дисплеем и 3,2-дюймовым основным ЖК-дисплеем на шарнирном шарнире. Корпус изготовлен из магниевого сплава с дополнительной набивкой внизу и защитой от атмосферных воздействий.
Камера появится в продаже в конце октября.
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