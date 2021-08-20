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Samsung подтвердила, что выпустит Galaxy M32 5G на следующей неделе. Также ожидается, что в ближайшие дни компания выпустит Galaxy M52 5G. В преддверии официального анонса в интернете появились спецификации этих телефонов.

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Надежный информатор Ишан Агарвал поделился спецификациями грядущих Galaxy M32 5G и Galaxy M52 5G. Как и ожидалось, первый - это не что иное, как переименованный Galaxy A32 5G. С другой стороны, это совершенно новый аппарат.

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По словам источника, Galaxy M52 будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD + Super AMOLED с защитой Corning Gorilla Glass 5. Он будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 778G в сочетании с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

В отличие от других последних бюджетных смартфонов Samsung, этот будет иметь тройную камеру на задней панели, состоящую из основного датчика на 64 МП, сверхширокого блока на 12 МП и датчика глубины на 5 МП. А на передней панели устройства будет 32-мегапиксельная камера.

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Телефон будет работать под управлением One UI 3.1 на базе Android 11. Он будет иметь слот для карт MicroSD, систему безопасности Knox, быстрое переключение, предложения контента и 11 диапазонов 5G. Он будет поставляться с зарядным устройством на 15 Вт, однако фактическая скорость зарядки неизвестна. Наконец, что не менее важно, телефон будет иметь размеры 164 x 76 x 7 мм и вес 175 г.