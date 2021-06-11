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Xiaomi недавно продемонстрировала свою технологию быстрой проводной зарядки 200 Вт и беспроводной быстрой зарядки 120 Вт. Технология доступна на Mi 11 Pro. Новейший флагманский смартфон Xiaomi можно зарядить до 100% за восемь минут. Это самый быстрый из известных нам результатов.

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Зарядное устройство Xiaomi Mi 11 Pro мощностью 200 Вт действительно очень впечатляет. Вам не нужно ждать несколько часов, прежде чем вы сможете использовать смартфон. Даже если батарея разрядилась, вам понадобится менее десяти минут, чтобы полностью зарядить ее.

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Это, конечно, очень хорошая разработка, но у нее есть обратная сторона. Емкость аккумулятора со временем снижается.

Обычно за два года почти ежедневной зарядки емкость аккумулятора снижается до 80%. Что касается Xiaomi, компания заявила, что 800 циклов зарядки-разрядки при 200 Вт мощности снизит емкость батареи до 80% за более чем через два года использования.

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Использование таких мощных зарядок от 120 до 200 Вт - это не совсем нормально. Лишь немногие телефоны оснащены такими передовыми технологиями. Мы считаем, что это важно, но не нужно постоянно.