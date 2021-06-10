Смарт часы Gionee Stylfit GSW7 с IP67 и 1.3" экраном поступят в продажу 13 июня по цене $28
Gionee расширяет свой портфель умных часов серии Gionee G Buddy. Недавно компания выпустила новые умные часы Gionee Stylfit GSW7. Они имеют такой же круглый циферблат, как и у прошлогодних Gionee GSW4.
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В умных часах есть функция круглосуточного отслеживания сердечного ритма, мониторинг Spo2 и несколько спортивных режимов. Что касается батареи, в умных часах установлена батарея емкостью 130 мАч. Gionee утверждают, что ее хватит на 4 дня. Для полной зарядки требуется около 2 часов.
Gionee Stylfit GSW7 оснащены 1,3-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 240 x 240 пикселей. Что касается размеров, то они составляют 50 x 45 x 9,6 мм и весят около 35 граммов. Как упоминалось выше, GSW7 поддерживает круглосуточный мониторинг сердечного ритма и функцию монитора Spo2. Но также поддерживают несколько спортивных режимов, таких как ходьба, езда на велосипеде, бег и т.д. Вы можете проверять уведомления о звонках, смс и электронных письмах.
Умные часы также сертифицированы по стандарту IP67. Это означает, что они выдерживают некоторые брызги воды и пыль. Он также имеет счетчик шагов с измерителем калорий и автоматическим монитором сна. С помощью приложения Gbuddy Smart Life вы можете синхронизировать свои действия в реальном времени. Умные часы можно сопрягать с устройствами под управлением Android 5.1 или выше и iOS 9.0 или выше. Для подключения GSW7 используется Bluetooth v4.0.
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Gionee Stylfit GSW7 доступны в черном, зеленом и розовом цветах и будут продаваться по цене 28$, начиная с 13 июня.
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