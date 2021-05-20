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Qualcomm анонсировала 6 нм чипсет Snapdragon 778G

Qualcomm продолжает расширять модельный ряд своих мобильных чипсетов Snapdragon. На этот раз пополнение в среднеуровневой 700-серии — Snapdragon 778G
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Qualcomm незаметно анонсировала новый 5G процессор - Snapdragon 778G. Он построен по 6-нм техпроцессу и обеспечивает повышение производительности до 40%. Восьмиядерный SoC работает на частоте 2,4 ГГц и оснащен графическим процессором Adreno 642 для более быстрого рендеринга графики. Он также поддерживает Full HD+ дисплеи с поддержкой частоты обновления до 144 Гц и имеет встроенный модем X53 5G. Qualcomm также утверждает, что система мобильной связи FastConnect 6700 на базе данного процессора предлагает Wi-Fi 6 со скоростью до 2,9 Гбит/с. Давайте посмотрим на более подробную информацию о Qualcomm Snapdragon 778G SoC.

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778G SoC немного слабее недавно анонсированного Snapdragon 780 SoC. Он построен на 6-нм архитектуре и содержит 8 ядер Kryo 670 с тактовой частотой 2,4 ГГц. Он имеет одно основное, три производительных ядра на базе Cortex A78 и четыре энергоэффективных ядра Cortex A55. Данный 5G чипсет 5G оснащен GPU Adreno 642L и процессором для обработки изображений Spectra 570L.

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В конфигурацию SoC входит встроенный модем Snapdragon X53 5G, работающий как в диапазонах ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz), так и на миллиметровых волнах (стандарт mmWave).

Смартфоны на базе 778 SoC также могут снимать видео HDR10+ с более чем 1 миллиардом оттенков цвета. Кроме того, телефоны могут снимать замедленное видео 720p со скоростью 240 кадров в секунду.

Варианты подключения включают поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.1, USB Type-C и т. д.

Телефоны на базе SoC Snapdragon 778G начнут выпускать уже в конце этого года.

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Теги

процессор gpu adreno 642l snapdragon 778g snapdragon 780 soc snapdragon x53 5g
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