Графические процессоры Nvidia RTX серии 30 появятся в ноутбуках этим летом
Nvidia объявила, что графические процессоры последней серии Nvidia RTX 30 наконец-то появятся в ноутбуках. Объявление было сделано одновременно с выпуском процессоров Intel серии Core H 11-го поколения. Линейка начинается с графических процессоров RTX 3050 и 3050 Ti, демонстрируя четкое намерение сосредоточиться на более доступных игровых ноутбуках. Nvidia также сообщает, что эти ноутбуки будут стоить более 799 долларов.
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Ноутбуки серии Nvidia RTX 30 получат новую архитектуру графического процессора Ampere, которая будет включать выделенные ядра трассировки лучей и тензорные ядра, чтобы обеспечить явное преимущество в производительности этих машин по сравнению с их предшественниками. Nvidia утверждает, что серия RTX 30 на ноутбуках будет «вдвое быстрее систем предыдущего поколения» и способна обеспечить стабильную игру в формате Full HD с частотой кадров 60 кадров в секунду, даже в играх нового поколения, таких как Call of Duty: Black Ops.
Серия Nvidia RTX 30 также представляет DLSS для игровых ноутбуков - технологию Nvidia Deep Learning Super Sampling, которая использует ядра Tensor для улучшения визуального качества. Новые графические процессоры также имеют то, что Nvidia называет режимом Reflex Low Latency. Этот режим, специально предназначенный для киберспортсменов и будет доступен на ноутбуках с RTX 3050 Ti.
Время кодирования 8К видео сокращается до 75% благодаря новым ядрам Tensor. Анонсы ноутбуков с новыми графическими процессорами серии Nvidia RTX 30 должны начаться в ближайшее время.
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