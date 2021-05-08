Redmi K40 Gaming Edition планируют выпустить на MediaTek Dimensity 1100 SoC
Совсем недавно поступил в продажу игровой смартфон Redmi K40 Game Edition.
реклама
Телефон оснащен самым мощным чипом Dimensity 1200. В то же время он также имеет аккумулятор емкостью более 5000mah с поддержкой быстрой зарядки на 67Вт.
Согласно последним новостям с Digital.com, Redmi планирует выпустить новую модель уже на процессоре Dimensity 1100. Этот смартфон будет иметь аналогичные характеристики, что и у Redmi K40. Все отличие будет только в процессоре. Dimensity 1100 получил 4 * Cortex-A78 с частотой 2,6ГГц, и 4 * Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0Гц. Графическим процессором служит Mali-G77 MC9.
реклама
В целом разрыв в производительности между Dimensity 1100 и 1200 невелик, при этом цена у младшей модели будет значительно ниже, что положительно скажется на покупательском спросе.
В настоящее время существует в общей сложности пять версий Redmi K40: самая младшая версия 6 + 128 ГБ оценена в 1999 юаней (310 долларов), а новая модель после изменения ядра на Dimensity 1100 снизит цену до 1500 юаней.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила