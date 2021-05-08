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Redmi K40 Gaming Edition планируют выпустить на MediaTek Dimensity 1100 SoC

Смартфон обладает некоторыми специальными игровыми функциями, такими как выдвижные кнопки, три микрофона, поддержка Dolby Atmos и звук, настроенный JBL
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Совсем недавно поступил в продажу игровой смартфон Redmi K40 Game Edition.

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Телефон оснащен самым мощным чипом Dimensity 1200. В то же время он также имеет аккумулятор емкостью более 5000mah с поддержкой быстрой зарядки на 67Вт.

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Согласно последним новостям с Digital.com, Redmi планирует выпустить новую модель уже на процессоре Dimensity 1100. Этот смартфон будет иметь аналогичные характеристики, что и у Redmi K40. Все отличие будет только в процессоре. Dimensity 1100 получил 4 * Cortex-A78 с частотой 2,6ГГц, и 4 * Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0Гц. Графическим процессором служит Mali-G77 MC9.

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В целом разрыв в производительности между Dimensity 1100 и 1200 невелик, при этом цена у младшей модели будет значительно ниже, что положительно скажется на покупательском спросе.

В настоящее время существует в общей сложности пять версий Redmi K40: самая младшая версия 6 + 128 ГБ оценена в 1999 юаней (310 долларов), а новая модель после изменения ядра на Dimensity 1100 снизит цену до 1500 юаней.

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Теги

xiaomi dimensity 1200 dimensity 1100 redmi k40 game edition
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