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Сегодня популярный информатор Digital Chat Station заявил, что Xiaomi Mi Pad 5 анонсируют в конце этого месяца.

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Предполагается, что серия Mi Pad 5 будет включать как минимум три устройства. Эти планшеты имеют кодовые названия Nabu (номер модели, заканчивающийся на K82), Enuma (номер модели, заканчивающийся на K81) и Elish (номер модели, заканчивающийся на K81A).

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Модели Enuma и Elish будут оснащены чипсетом sm8250 от Qualcomm. Следовательно, эти планшеты будут оснащены чипом Snapdragon 865, SD865 + или SD870. Версия Nabu может поставляться с микросхемой sm8150. Это означает, что она может иметь SD855, SD855 + или SD860.

Все 3 модели Mi Pad 5 будут оснащены ЖК-экраном IPS с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Размер экрана этих планшетов может составлять от 10 до 11 дюймов. В модели Nabu будет установлена батарея емкостью 8720 mah.

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Планшеты Mi Pad 5 будет поддерживать частоту обновления экрана до 120 Гц и будут работать на слегка измененной версии MIUI. Как видно из показанного выше фанатского рендера Mi Pad 5, ожидается, что в нем будет установлено 3 камеры. В целях безопасности он может иметь сбоку сканер отпечатков пальцев. Пока неясно, поступит ли серия Mi Pad 5 с поддержкой стилуса.