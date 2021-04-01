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31 марта Realme представила GT Neo на процессоре Dimensity 1200, но кроме этого был еще один смартфон - Realme V13 5G. У этого нового доступного среднего класса есть некоторые характеристики, которые вызывают энтузиазм - большая батарея емкостью 5000 мАч, частота обновления 90 Гц и большой объем памяти для этого класса.

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Чипсет Realme V13 5G - это Dimensity 700, построенный по 7-нм техпроцессу и имеющий два ядра ЦП с тактовой частотой 2,2 ГГц (остальные шесть - с тактовой частотой 1,8 ГГц). Он сочетается с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти. Кроме того, есть специальный слот для карт памяти microSD.

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Realme V13 5G имеет тройную камеру. Это основная камера на 48 МП f / 1.8 с объективом 6P, 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный макроблок. Селфи камера на 8МП.

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Говоря об экране, это 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD +, частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя — 180 Гц. .

В смартфон установлена батарея на 5000mah, которая поддерживает быструю зарядку на 18 Вт.

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Realme V13 5G поставляется в черном и синем цветах. В зависимости от размера хранилища он стоит от 245$.