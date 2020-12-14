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Xiaomi планирует выпустить на рынок первый смартфон Mi 11 на базе Snapdragon 888 в начале 2021 года. Телефон будет иметь 8 Гб оперативной памяти и изогнутый дисплей с частотой 120 Гц.

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Из коробки в телефоне будет установлена новейшая ОС Android 11 на MIUI 13.

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Смартфон будет оснащен S-AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD +. Это будет значительный прирост по сравнению с разрешением Full HD + и частотой обновления 90 Гц, которые есть на Mi 10 Pro. Что касается камер, то основная будет на 100 Мп, а для селфи будет использоваться 20 Мп модуль.

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В Mi 11 будет установлен аккумулятор емкостью 4780 мАч. В то время, как в Mi 11 Pro емкость батареи будет 4500 мАч. Первый может поддерживать проводную зарядку на 55 Вт и беспроводную зарядку на 30 Вт. С другой стороны, Mi 11 Pro поддерживает проводную зарядку 120 Вт и беспроводную зарядку 80 Вт.

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Mi 11 с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти будет стоить 610$.

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По информации одного из СМИ, телефон выйдет 29 декабря.