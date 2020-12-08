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Asus ROG Phone 4 - игровой смартфон, который выпустят в 2021 году.

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Недавно устройство было замечено в базе популярного бенчмарка Гикбенч. Здесь у нас есть возможность увидеть частичную техническую спецификацию новой модели.

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Как видно из изображения базы данных Geekbench, телефон Asus ROG 4 (номер модели ASUS_I005DA) недавно был включен в список.

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В одноядерных и многоядерных режимах смартфон набрал 1081 и 3584 балла соответственно.

Материнская плата Lahaina подтверждает, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 888.

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Чип поддерживался 8 ГБ ОЗУ. Все работало под управлением Android 11. К сожалению, список Geekbench не раскрывает каких-либо других аппаратных функций, и нам еще предстоит получить представление о камере, дисплее и емкости аккумулятора устройства.

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Скорее всего смартфон будет оснащен дисплеем с частотой 144 Гц. Также будет модем 5G. Мы ожидаем премьеру этого игрового смартфона в первой половине 2021 года.