Asus ROG 4 с процессором Snapdragon 888 замечен на Geekbench
Asus ROG Phone 4 - игровой смартфон, который выпустят в 2021 году.
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Недавно устройство было замечено в базе популярного бенчмарка Гикбенч. Здесь у нас есть возможность увидеть частичную техническую спецификацию новой модели.
Как видно из изображения базы данных Geekbench, телефон Asus ROG 4 (номер модели ASUS_I005DA) недавно был включен в список.
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В одноядерных и многоядерных режимах смартфон набрал 1081 и 3584 балла соответственно.
Материнская плата Lahaina подтверждает, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 888.
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Чип поддерживался 8 ГБ ОЗУ. Все работало под управлением Android 11. К сожалению, список Geekbench не раскрывает каких-либо других аппаратных функций, и нам еще предстоит получить представление о камере, дисплее и емкости аккумулятора устройства.
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Скорее всего смартфон будет оснащен дисплеем с частотой 144 Гц. Также будет модем 5G. Мы ожидаем премьеру этого игрового смартфона в первой половине 2021 года.
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