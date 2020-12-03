Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирован Vivo Y51 с большим экраном и батареей на 5000mah

Vivo представила обновленную версию смартфона
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - цена тебя очень удивит
Подьехала RTX3060 Ti MSI GAMING X TRIO
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Vivo представила Y51 еще в декабре 2015 года с процессором Snapdragon 410 SoC, а в сентябре этого года выпустила новый Y51, который поставлялся с Snapdragon 665, экраном AMOLED и квадрокамерой на 48MP. Теперь компания анонсировала обновленную версию Y51.

реклама

В новом Y51 установлен 6,58" FullHD+ экран, что на 0,2 дюйма больше, чем AMOLED-дисплей Y51, выпущенный в сентябре. Также новый Y51 имеет увеличенный аккумулятор на 5000 мАч.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS - ты не поверишь цене
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
RTX3060 Ti Gigabyte Gaming OC в Регарде
RTX3060 Ti GamingPro OC в Регарде
3060 Ti - уже в XPERT.RU
RTX 3060 Ti MSI TWIN FAN OC в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Еще одно различие между новым Y51 и сентябрьским заключается в том, что первый имеет тройную камеру (48MP основная + 8MP сверхширокая + 2MP макро), в то время как последний поставляется с дополнительным датчиком глубины на 2MP.

реклама


Сканер отпечатков в дисплее на последней модели Y51 также был перемещен в боковую кнопку включения, а объем оперативной памяти теперь составляет 8 ГБ - вдвое больше, чем у предыдущего Y51. Смартфон на оболочке Funtouch OS 11 на базе Android 11.

реклама


То, что осталось прежним, это Snapdragon 665 SoC, 128 ГБ расширяемой памяти, 16-мегапиксельная селфи-камера, зарядка 18 Вт и порт USB-C. Остальные функции нового vivo Y51 включают Super Night Selfie, Super Night Mode, Ultra Stable Video, Audio Booster и Multi-Turbo 3.0.

реклама

Новый vivo Y51 выпускается в цветах Titanium Sapphire и Crystal Symphony.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

snapdragon 665 vivo y51 y51
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
4
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
14
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
20
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
60
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
47

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 35
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 60

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
88
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
123
Intel готовит самый большой архитектурный прорыв за 15 лет – выход 10-нм чипов Alder Lake в 2021
33
Palit представила в России видеокарты GeForce RTX 3060 Ti
17
Известные производители SSD замечены в массовой подмене контроллеров и памяти – Tomshardware
3
Новые тесты показали реальную производительность RTX 3060 Ti на примере популярных игр
33
Российские цены на видеокарты GeForce RTX 3060 Ti оказались ненамного выше рекомендованных NVIDIA
20
Предполагаемый план выпуска процессоров Intel Core 11-го поколения указывает на их скорый дебют
19
Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro представлены в России – Snapdragon 865, 144-Гц дисплей и цена от 40 990р
3
Дебют настольных CPU Intel 11-го поколения и плат на базе чипсета Z590 состоится в феврале — ITHome
57
Цена новой "бюджетной" видеокарты RTX 3060 Ti будет начинаться от 40 000 рублей
43
GeForce RTX 3060 Ti бьёт Radeon RX 6800 и догоняет 6800 XT при активации RT и DLSS – TechPowerUp
39
На некоторых PlayStation 5 стали появляться тёмные пятна
36
Компанию A-Data заметили за изменением конфигурации одного из SSD накопителей
15
Глава Intel приписывает процессорам Alder Lake существенный прирост быстродействия по сравнению с Tiger Lake
32
Новая версия GeForce RTX 3090 марки ASUS ограничилась единственным вентилятором
15
AMD увеличит количество игр с поддержкой трассировки лучей на Vulkan для видеокарт Radeon RX 6800/ХТ
12
Самостоятельная версия мультиплеера Red Dead Redemption 2 уже доступна для покупки
+
Microsoft исправила критическую проблему с «Синим экраном» на Windows 10 – ссылка и описание
1
NSF заявило о полном разрушении обсерватории Аресибо
12

Популярные статьи

Муки установки Windows 10 и возвращение на Windows 7 на старых компьютерах на Core 2 Duo
56
5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
59
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
60
10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет
26
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
20
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
37
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
14
Личное знакомство с Edifier R2700 третьей версии
71
Как я стал блогером компьютерной тематики и сколько на этом зарабатываю
54
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
5

Сейчас обсуждают

Дима Голков
13:59
В ДНСе вчера от 41 тыс. цены начинались. (сегодня уже пусто, но на АВИТО повсплывали барыги с наценкой + 5 -10 тыс).
Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti поступили в продажу в России по цене от 46 100 рублей
Inqizitor
13:58
Я бы сменил 1080ti на 3090, если бы 3090 стоила $700.
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Inqizitor
13:57
А человек не имеет разве права дождаться нового поколения через три года после покупки старого и пойти в магазин? Обязательно ждать 4 года? Так цены на ту же 2080 и 2080S вообще не снизились фактическ...
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Александр Толикин
13:52
Производительность выше чем у 2080s за 56. По вашему это плохо?
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
cibershot
13:49
Закончились уже. Ну на, на алике брать карту. Наепать могут
Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti поступили в продажу в России по цене от 46 100 рублей
Александр Толикин
13:46
Идиот, сам себе противоречит. Пустой трёп просто. У него и 3080 скорее всего нет.
Стартовали продажи RTX 3060 Ti в российских магазинах - цены и список доступных моделей
Adam01
13:45
Майнеры настало ваше время!
Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti поступили в продажу в России по цене от 46 100 рублей
wangmerc
13:44
Что за тренд лепить термопрокладки прямо на ребра радиаторов? Еще по обзору на 3070 удивило , но никак не ожидал увидеть тоже самое на видеокарте за 150тр, в чем проблема сделать площадку на радиаторе...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
Jerry Mcdomich
13:43
Не эфир, а Кефир :)
6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
14 +++++++++
13:41
Спасибо товарищу Путину
Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti поступили в продажу в России по цене от 46 100 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем