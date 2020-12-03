Анонсирован Vivo Y51 с большим экраном и батареей на 5000mah
Vivo представила Y51 еще в декабре 2015 года с процессором Snapdragon 410 SoC, а в сентябре этого года выпустила новый Y51, который поставлялся с Snapdragon 665, экраном AMOLED и квадрокамерой на 48MP. Теперь компания анонсировала обновленную версию Y51.
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В новом Y51 установлен 6,58" FullHD+ экран, что на 0,2 дюйма больше, чем AMOLED-дисплей Y51, выпущенный в сентябре. Также новый Y51 имеет увеличенный аккумулятор на 5000 мАч.
Еще одно различие между новым Y51 и сентябрьским заключается в том, что первый имеет тройную камеру (48MP основная + 8MP сверхширокая + 2MP макро), в то время как последний поставляется с дополнительным датчиком глубины на 2MP.
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Сканер отпечатков в дисплее на последней модели Y51 также был перемещен в боковую кнопку включения, а объем оперативной памяти теперь составляет 8 ГБ - вдвое больше, чем у предыдущего Y51. Смартфон на оболочке Funtouch OS 11 на базе Android 11.
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То, что осталось прежним, это Snapdragon 665 SoC, 128 ГБ расширяемой памяти, 16-мегапиксельная селфи-камера, зарядка 18 Вт и порт USB-C. Остальные функции нового vivo Y51 включают Super Night Selfie, Super Night Mode, Ultra Stable Video, Audio Booster и Multi-Turbo 3.0.
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Новый vivo Y51 выпускается в цветах Titanium Sapphire и Crystal Symphony.
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