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Samsung готовится к запуску нового смартфона Galaxy M12. Компания еще не объявила об официальном запуске этого смартфона. Тем не менее, рендеры Samsung Galaxy M12 были слиты информатором Стивом Хеммерстоффером, широко известным как OnLeaks. OnLeaks также упомянул, что Samsung выпустит Galaxy M12 в начале 2021 года. Пока мы ждем официального подтверждения, давайте рассмотрим характеристики и дизайн Samsung Galaxy M12.

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Samsung Galaxy M12 выглядит практически идентично недавно выпущенному Galaxy A42 5G.

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На задней панели смартфона расположена квадрокамера. На передней панели находится 6,7" OGS экран с разрешением 1560 x 720. В боковую кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев.

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Смартфон получил довольно увесистый аккумулятор ёмкостью 7000mah и будет работать на QualcommSnapdragon 460.



Оригинал обзора: https://megaobzor.com/Budzhetnii-Samsung-Galaxy-M12-poluchit-AKB-na-7000-mAch.html

На нижней части находится Type-C разъем и jack 3.5мм.

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Размеры гаджета составляют - 163,9 x 75,9 x 8,9 мм.

Выйдет данная модель в начале 2021 года. Более подборной информации пока не известно.