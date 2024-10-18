Компания GMKTech официально представила новый мини-ПК EVO-X1

Компания GMKTech официально представила свою новую разработку — мини-ПК EVO-X1. Это устройство было продемонстрировано публике на международной выставке GITEX, которая проходила в Дубае.

В основе новинки лежит новейший мобильный чип Ryzen AI 9 HX 370, который имеет 4 больших ядра Zen 5 и 8 малых ядер Zen 5c. Максимальная тактовая частота процессора составляет 5,1ГГц. Кроме того, в процессоре есть встроенный нейронный блок (NPU), который обеспечивает производительность до 50 TOPS.

За обработку графики отвечает встроенная видеокарта Radeon 890М, которая имеет 16 ядер RDNA 3.5 и тактовую частоту 2900 МГц.

Производитель сообщил, что мини-ПК будет поставляться с оперативной памятью стандарта LPDDR5X-7500. Также в устройстве будет разъём OCuLink, который позволит эффективнее использовать возможности внешних видеокарт.

К сожалению, производитель не раскрыл другие характеристики, стоимость и точную дату выхода мини-ПК EVO-X1.