Это будут флагманские планки DDR5 в формате CUDIMM

Компания G.SKILL, один из ведущих производителей компьютерной памяти, с некоторым опозданием представила новые модули оперативной памяти, разработанные специально для платформы Arrow Lake. Новый набор ОЗУ получил название Trident Z5 CK, что стало первым продуктом с таким наименованием в линейке компании.

Особенностью Trident Z5 CK является встроенный генератор частот, который позволяет микросхемам достигать более высоких частот и пропускной способности по сравнению с классическими чипами DDR5. Это делает их идеальным выбором для геймеров, разработчиков и энтузиастов, стремящихся к максимальной производительности своих систем.

На данный момент Trident Z5 CK доступен только в одном исполнении — это планки стандарта DDR5-8200 с таймингами CL40-52-52-131 и напряжением 1,4 В. В комплекте две планки по 24 ГБ. В будущем компания планирует выпустить более дорогие и быстрые модули с ещё более высокой частотой, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных пользователей.

На данный момент информация о появлении Trident Z5 CK на рынке отсутствует. Также не сообщается стоимость данной новинки. Скорее всего, стоимость этих модулей будет значительно выше стоимости стандартных версий, а их выпуск будет осуществлён после релиза Arrow Lake.