Дефицит памяти с нами надолго, пора привыкать.

Рынок компьютерного железа ожидает очередной неизбежный скачок цен на твердотельные накопители, спровоцированный решением корпорации Samsung увеличить стоимость своих чипов флеш-памяти (NAND) более чем на 100% уже в первом квартале 2026 года. Инсайдеры сообщают, что южнокорейский гигант уже уведомил ключевых партнёров о грядущем пересмотре контрактов, что станет, чего уж стесняться в выражениях, мощным ударом по всей индустрии вслед за недавним подорожанием оперативной памяти.

Нам лишь остаётся напомнить, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта заставило технологических лидеров, таких как Apple, NVIDIA и AMD, экстренно скупать свободные объёмы комплектующих, вынуждая поставщиков менять приоритеты. Другие крупные игроки, включая SK Hynix, также перераспределяют производственные линии в пользу высокомаржинальных серверных решений, фактически создавая искусственный дефицит продукции для массового потребительского сегмента.

Рядовым пользователям стоит приготовиться к дальнейшему увеличению расходов на сборку ПК, поскольку розничная стоимость накопителей выросла буквально в разы по сравнению с показателями прошлой осени. Аналитики предупреждают, что текущая динамика — это лишь предвестник более серьёзного кризиса, поэтому откладывать покупку необходимых компонентов в надежде на скорую стабилизацию рынка эксперты настоятельно не рекомендуют.